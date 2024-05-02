Соцфонд объяснил, почему татарстанцы стали доверять электронным трудовым книжкам

Число жителей Татарстана, сделавших в этом году выбор в пользу электронной трудовой книжки вместо бумажной, превысило 574 тыс. человек. Почему люди стали доверять электронному документу, «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Отделения Социального фонда по РТ

«Электронные трудовые книжки были введены с 2020 года. Популярность электронного документа неуклонно растет — если в начале 2020-го этот вариант выбрали 30 тыс. татарстанцев, то к 2024 году число желающих иметь документ в электронном формате выросло до 574 тыс. человек, что составляет почти 30% населения республики», — отметили в пресс-службе отделения.

В организации добавили, что электронная трудовая книжка становится более востребованной у татарстанцев, поскольку она обеспечивает быстрый и удобный доступ работников к их трудовой деятельности. Это позволяет вовремя обнаружить какие-либо нарушения, ошибки или неточности, допущенные работодателем. Кроме того, электронные трудовые книжки расширяют возможности дистанционного трудоустройства, что оказалось особенно эффективным в период пандемии, когда немало работников перешли на «удаленку».

Получить доступ к сведениям можно в виде выписки в «личном кабинете» на сайте госуслуг. При необходимости данные из электронной книжки можно получить и на бумаге в клиентских службах Отделения СФР по Татарстану и в МФЦ, где специалисты заверят сведения подписью и печатью.

«Получить сведения из электронной книжки можно и у работодателя, но только за периоды работы у него. В зависимости от технической возможности организации выдают данные в электронной форме или на бумаге. Работники, которые пока не выбрали форму трудовой книжки, могут сделать это в любое время», — пояснил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.

С введением электронной трудовой книжки взаимодействие работодателя и сотрудников, работающих в филиалах крупных компаний в разных регионах страны, значительно упростилось. К примеру, при устройстве и увольнении с работы бумажную трудовую книжку необходимо пересылать, при этом не исключена вероятность утери документа. А при переходе на электронный документ соответствующие риски исключены.