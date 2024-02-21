Соцфонд объяснил, какие семьи из Татарстана могут претендовать на единое пособие

Единое пособие для семей с детьми до 17 лет выплачивается исходя из комплексной оценки нуждаемости людей. Какие доходы берутся в расчет, объяснил сегодня в прямом эфире, организованном Центром управления регионом, руководитель Отделения Социального фонда России по Татарстану Эдуард Вафин.

«Выплаты назначаются при среднедушевом доходе семьи, равном прожиточному минимуму на человека в Татарстане, а это 13 135 рублей. Чтобы сосчитать свой ежемесячный доход, нужно годовой доход поделить на 12 месяцев и на количество членов семьи. Хочу обратить внимание, что учитываются не только доходы, но и объективные причины их отсутствия», — сказал он.

Спикер пояснил, что при назначении пособия берутся в расчет все доходы до налогообложения — от трудовой и предпринимательской деятельности, авторского права, а также пенсии, пособия и компенсации, стипендии, алименты, проценты по вкладам. При определении нуждаемости семьи рассматриваются и доходы от операций с ценными бумагами, различных выигрышей, продажи или сдачи жилья в аренду.

Прямые эфиры, посвященные Году семьи, проходят еженедельно в официальном аккаунте ЦУР Татарстана. Эфиры посвящены задачам, которые поставлены в рамках реализации планов Года семьи в Российской Федерации и в Республике Татарстан.