Соцфонд назвал самые популярные имена новорожденных по итогам года

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

София и Михаил стали самыми популярными именами для новорожденных по итогам прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России.

В 2025 году в топ-5 имен для новорожденных среди девочек вошли также София, Ева, Анна, Мария и Варвара, а среди мальчиков – Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей.

Отмечается, что по сравнению с 2024 годом в пятерку самых популярных женских имен вошло имя Варвара, вытеснив Викторию. Среди мужских имен Дмитрий поднялся на одну позицию, тогда как имя Марк по итогам прошлого года опустилось на десятое место.