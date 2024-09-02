Соцфонд назвал размер средней пенсии педагогов Татарстана

С начала года Отделение Социального фонда России по Татарстану досрочно назначило страховые пенсии по старости 678 педагогам республики. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе регионального Соцфнда.

«Размер минимальной пенсии по республике составляет 11,2 тыс. рублей. Средний размер пенсий у педагогов на 1 января 2024 года составляет 20,7 тыс. рублей», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе.

Право на пенсию у педагогов возникает при наличии 25 лет педагогического стажа в должностях и учреждениях, списки которых утверждены постановлением Правительства РФ, и достаточного количества пенсионных коэффициентов. В льготный стаж входят ежегодный отпуск, больничные листы и курсы повышения квалификации.

Страховая пенсия педагогическим работникам назначается независимо от возраста, при этом срок ее назначения зависит от даты приобретения требуемой выслуги лет. На педагогов также распространяется закон о поэтапном повышении пенсионного возраста в России. Так, в 2024 году на пенсию выходят педагоги, которые приобрели требуемый стаж в 2021 году. К примеру, если 25 лет педагогического стажа были выработаны в январе 2021 года, то страховая пенсия назначается по истечении трех лет с этой даты.

«Для исключения случаев, когда к моменту назначения льготной пенсии у педагогического работника отсутствует полный комплект документов и на его индивидуальном лицевом счете учтены не все пенсионные права, он может заранее обратиться в клиентскую службу Отделения Социального фонда по РТ», — напомнил управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин.