Соцфонд напомнил татарстанцам о заморозке пенсионных накоплений до 2025 года

С 2014 года по 2025 год в России действует мораторий на формирование накопительной пенсии. Все страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, уплаченные работодателями за работников, направляются на формирование страховой пенсии, напомнила начальник отдела Социального фонда РФ по РТ Анастасия Медведева.

«Все средства пенсионных накоплений до 2014 года, которые направлялись на формирование накопительной пенсии, сегодня работают, формируются и ежегодно инвестируются», – сказала она во время онлайн-трансляции в аккаунте приемной «Единой России».

В соответствии с федеральным законом о накопительной пенсии, негосударственные пенсионные фонды, как и Социальный фонд России, назначают и выплачивают людям накопительную пенсию в виде единовременных и срочных выплат. Право на накопительную пенсию имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет, при соблюдении условий для назначения страховых пенсий по старости: по трудовому стажу не менее 15 лет и индивидуальному пенсионному коэффициенте не менее 30 баллов.

Приемы жителей республики по социальным вопросам проходят на площадках региональной и местных общественных приемных партии «Единая Россия» с 3 по 7 июля 2023 года. 4 июля в ходе проекта «Азбука качественной жизни» шла речь о работе негосударственных пенсионных фондов, в качестве экспертов в студии выступили представители Отделения Социального фонда РФ по РТ.