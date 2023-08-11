Соцфонд напомнил татарстанцам о единовременной выплате для приемных семей

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Татарстанские семьи, принявшие на воспитание детей, могут претендовать на единовременную выплату в 22 909,03 рубля. Об этом напомнило Отделение Социального фонда РФ по РТ.

Получить ее могут усыновители, опекуны, попечители или приемные родители. За этот год мерой поддержки воспользовались 412 семей из Татарстана. Всего на выплату пособия было направлено около 11 млн рублей.

«Если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, пособие положено на каждого из них, также в случае если семья усыновила ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сестрами, то сумма составляет 175 043,63 рубля», — уточнил управляющий татарстанским отделением Соцфонда Эдуард Вафин.

Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление в клиентскую службу фонда, в МФЦ, онлайн — через «Госуслуги» или по почте. Необходимо также предоставить копию решения суда об усыновлении ребенка, а остальные документы специалисты получат самостоятельно.