Соцфонд напомнил о выплатах бойцам спецоперации и членам их семей

Участникам специальной военной операции и членам их семей из Татарстана предоставляется полный пакет мер социальной поддержки. Это ежемесячные денежные выплаты, детские пособия и другая помощь, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Отделения Социального фонда России по Татарстану.

«Ежемесячная денежная выплата полагается ветеранам боевых действий и членам семей погибших. Выплата назначается военнослужащим-участникам боевых действий, в том числе добровольцам, в ходе СВО с 24 февраля 2022 года — на территориях Украины, ДНР и ЛНР, а с 30 сентября 2022 года — на территориях Запорожской и Херсонской областей», — отметили в фонде.

Военнослужащим указанная выплата назначается по удостоверению ветерана боевых действий, которое выдается по месту службы. Размер господдержки составляет 3,8 тыс. рублей. Кроме того, выплата назначается нетрудоспособным иждивенцам в семьях погибших или умерших ветеранов боевых действий, получателям пенсии по случаю потери кормильца при предоставлении соответствующего удостоверения, которое выдается в соцзащите. Размер ежемесячной выплаты составляет 2,1 тыс. рублей.

«По линии нашего ведомства проходит и ежемесячная денежная выплата Героям России и членам семей погибших или умерших Героев России. Она выплачивается вдовам, родителям, детям до 18 лет. Мерой поддержки пользуются дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения указанного возраста, а также дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся на очных отделениях», — добавили в пресс-службе.

С 1 февраля 2023 года размер данного вида соцподдержки составляет 83,4 тыс. рублей, она выплачивается каждому члену семьи в равных долях от общей суммы. Кроме того, семьям мобилизованных выплачиваются ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, ежемесячная выплата в связи с рождением либо усыновлением первенца в возрасте до трех лет и ежемесячная выплата в связи с рождением либо усыновлением ребенка до достижения им трех лет из средств маткапитала.

Стоит отметить, что с 1 ноября 2022 года доходы мобилизованных не учитываются при назначении детских пособий и пособий беременным женщинам. При их оформлении у родителей должен быть подтвержденный заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество семьи должно отвечать установленным требованиям.

«Если отца ребенка призвали на военную службу по мобилизации, его прошлые заработки, включая зарплату, премии, предпринимательский доход и прочие, не учитываются при расчете нуждаемости», — подчеркнули в Социальном фонде России по Татарстану.

Пособие назначается семьям сроком на шесть месяцев, а затем нужно подавать новое заявление в Социальный фонд. Однако заявитель должен самостоятельно представить документы, подтверждающие статус мобилизованного по призыву.

Отделением Социального Фонда по Республике Татарстан также выплачиваются пенсии и другие меры социальной поддержки, в зависимости от статуса, военнослужащим или членам их семей.

«Если это военнослужащий по призыву, то пенсия по инвалидности вследствие военной травмы, по случаю потери кормильца и ежемесячные денежные выплаты выплачиваются Отделением Социального Фонда, а если военнослужащий по контракту — то силовым ведомством», — уточнили в пресс-службе.