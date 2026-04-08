Соцфонд досрочно выплатит детские пособия перед майскими праздниками

Социальный фонд России перечислит семьям детские пособия за начало мая досрочно – до конца апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«В связи с приближающимися майскими праздниками Социальный фонд 29-30 апреля перечислит семьям все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 3 мая», – говорится в сообщении Соцфонда.

Речь идет о едином пособии на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячной выплате по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих родителей, пособии на первого ребенка до трех лет, а также выплате на детей военнослужащих по призыву.

Как уточнили в фонде, досрочные перечисления коснутся семей, получающих выплаты на банковские счета. Для тех, кто получает пособия через почтовые отделения, доставка пройдет в мае – с 3-го по 25-е число в зависимости от графика «Почты России».

При этом выплаты из материнского капитала на детей до трех лет будут произведены по стандартному графику – 5 мая.

В фонде напомнили, что большинство пособий перечисляется в единый день – 3-го числа каждого месяца за предыдущий период. Если дата совпадает с выходными или праздниками, средства направляются заранее.

Также отмечается, что некоторые регионы устанавливают собственные пособия семьям с детьми в соответствии с местными законами. Оформлением таких мер поддержки занимаются отделы социальной защиты населения. Они выплачивают пособия по своему графику, который отличается от выплатных дат Социального фонда.