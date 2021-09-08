События в Афганистане Путин обсудил с председателем Евросовета

Обстоятельный обмен мнениями по событиям в Афганистане провели сегодня в ходе телефонного разговора Президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«С обеих сторон подчеркнута важность поддержания в стране (Афганистане — прим. Т.-и) гражданского мира и недопущения насилия», — сообщается на сайте Кремля. Стороны также отметили необходимость налаживания «реального межафганского диалога ради обеспечения целостности афганского государства при учете интересов всех групп населения».

Путин и Мишель также затронули тему внутриукраинского кризиса, акцентировав «необходимость активизации переговоров между сторонами конфликта в целях реализации минского „Комплекса мер“ 2015 года». По мнению российского лидера, киевские власти «упорно уклоняются от выполнения взятых на себя обязательств». Речь идет о налаживании диалога с Донецком и Луганском, а также о правовом оформлении особого статуса Донбасса.

Стороны также рассмотрели ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и договорились о продолжении контактов на различных уровнях.