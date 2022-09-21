Собянин установил дополнительные выплаты для мобилизованных в Москве

Меры материальной поддержки для добровольцев в боевых действиях и их семей, введенные властями Москвы, распространят и на мобилизованных горожан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой мэра Сергея Собянина.

«Сегодня Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о частичной мобилизации в Вооруженные силы, — сказал градоначальник. — Уже сегодня в боевых действиях с оружием в руках принимают участие несколько тысяч добровольцев из Москвы <...> Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей».

Собянин выразил уверенность в том, что городские меры поддержки нужно распространить «и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в соответствии с указом Президента».

Мэр Москвы выразил мнение, что указ о частичной мобилизации является вынужденным, но своевременным и, безусловно, необходимым.

Сегодня утром Президент России Владимир Путин выступил с обращением и подписал указ о проведении частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву подлежат 300 тыс. резервистов, имеющих боевой опыт, — это чуть больше 1% от общего количества граждан. Планируется, что призыв будет поэтапным, студенты и солдаты-срочники под него не попадут.