Собянин сообщил об уничтожении 12 беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 беспилотников в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сначала появилась информация об уничтожении четырёх БПЛА в Раменском городском округе. Позднее Собянин заявил о ликвидации еще восьми беспилотников в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна.

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – дополнил Собянин.

В Росавиации заявили, что для обеспечения безопасности полетов с 08:03 (мск) временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.