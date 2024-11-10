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Собянин сообщил об уничтожении 12 беспилотников, летевших на Москву
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 беспилотников в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Сначала появилась информация об уничтожении четырёх БПЛА в Раменском городском округе. Позднее Собянин заявил о ликвидации еще восьми беспилотников в городских округах Раменки, Домодедово и Коломна.
«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», – дополнил Собянин.
В Росавиации заявили, что для обеспечения безопасности полетов с 08:03 (мск) временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы.
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