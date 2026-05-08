Собянин сообщил о сбитых вражеских беспилотниках, летевших на Москву

Об уничтожении вражеских беспилотников, летевших сегодня, 8 мая на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Так, сообщение об уничтожении трех БПЛА появилось в 12.52. Позже, в 15.32 мэр опубликовал сообщение о четырех сбитых беспилотниках.

Еще три беспилотника, летевших на столицу, были уничтожены системой ПВО, о чем Собянин сообщил в 16.03, а в 16.35 он сообщил еще о трех сбитых БПЛА.

В 17.25 и в 17.52 Собянин вновь опубликовал информацию об уничтожении вражеских беспилотников – по два сбитых БПЛА в каждом из сообщений.