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Собянин сообщил о гибели двух человек в Москве из-за непогоды
В Москве из-за непогоды в виде сильного ветра с перепадами температуры погибли два человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Порывы ветра достигали больше 21 м/c. Мы своевременно приняли все меры оповещения. Оперативно были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД и др. Но, к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли», – указал Собянин.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время городские службы в оперативном режиме принимают меры по устранению последствий.
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