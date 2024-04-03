Собянин сообщил о гибели двух человек в Москве из-за непогоды

В Москве из-за непогоды в виде сильного ветра с перепадами температуры погибли два человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Порывы ветра достигали больше 21 м/c. Мы своевременно приняли все меры оповещения. Оперативно были закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД и др. Но, к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли», – указал Собянин.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время городские службы в оперативном режиме принимают меры по устранению последствий.