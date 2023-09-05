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Происшествия 5 сентября 2023 08:29

Собянин сообщил о двух беспилотниках, пытавшихся атаковать Москву

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Минувшей ночью российские ПВО уничтожили два БПЛА, пытавшихся атаковать Москву, сообщает мэр столицы Собянин в своем Telegram-канале.

Беспилотники были сбиты в Калужской области и в Истринском районе.

На месте падения обломков, по предварительным данным, нет разрушений и пострадавших.

#спецоперация на Украине
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