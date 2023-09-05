Собянин сообщил о двух беспилотниках, пытавшихся атаковать Москву

Минувшей ночью российские ПВО уничтожили два БПЛА, пытавшихся атаковать Москву, сообщает мэр столицы Собянин в своем Telegram-канале.

Беспилотники были сбиты в Калужской области и в Истринском районе.

На месте падения обломков, по предварительным данным, нет разрушений и пострадавших.