Собянин сообщил о четырех сбитых дронах, летевших на Москву

Средства ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он в своем Telegram-канале.

В аэропорту Внуково с 6:13 по московскому времени были введены ограничения на прием и отправку авиарейсов. Аналогичные меры действовали в аэропорту Калуги с 5:25 до 7:27 мск. За это время семь самолетов, направлявшихся во Внуково, были перенаправлены на запасные аэродромы.

ТАСС, ссылаясь на оперативные службы, сообщает о повреждении козырька крыши жилого дома в Резервном проезде (в районе Кутузовского проспекта). Жители дома утверждают, что слышали звук, похожий на взрыв. Обломки дрона также упали на частный дом в коттеджном поселке в Новой Москве, при этом никто не пострадал и возгорания не произошло.