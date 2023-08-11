Собянин сообщил, что беспилотник был ликвидирован ПВО над Москвой

Была осуществлена попытка пролета в Москву одного беспилотного летательного аппарата. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В Минобороны добавили, что БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и разбился в лесном массиве на западе города.

Обломки беспилотника упали неподалеку от Карамышевской набережной. В результате пострадавших нет, серьезные разрушения также не зафиксированы.

Градоначальник отметил, что на месте работают экстренные службы.