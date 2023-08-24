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Собянин: Скоро от Москвы до Казани будет 2-3 часа езды, мы будем в пригороде друг у друга
Казань и Москву в ближайшем будущем свяжет трасса М12, которая сократит время в пути между городами с 13 до 6-7 часов. А в перспективе на будущее – запуск высокоскоростных железнодорожных магистралей, которые позволят еще быстрее передвигаться и даже ездить между городами с работы домой, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Буквально недавно президент одобрил программу высокоскоростных магистралей, железных дорог которые в перспективе должны соединить нас с Нижним Новгородом, Казанью. До Казани уже будет не шесть-семь часов, а два-три часа. По сути, мы друг у друга в пригороде будем, можно ездить на работу», – сказал он, выступая на концерте в честь Дней Татарстана в Москве.
Также Собянин отметил роль вице-премьера РФ Марата Хуснуллина в реализации этих проектов. «Благодаря его энергии Москва и Казань будут ближе <...>» – сказал глава города.
Напомним, на прошлой неделе Президент Владимир Путин заявил, что Россия подошла к реализации скоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга, и далее – Нижнего Новгорода, Воронежа, Казани и Урала. Он подчеркнул, что развитие системы высокоскоростных железнодорожных магистралей позволит существенно снизить время передвижения пассажиров.
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