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Ру Тат
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21 мая 2021  10:30

Собянин раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса в столице

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Мэр Москвы Сергей Собянин раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса Covid-19 в столице страны. Видеозапись выступления главы города опубликована в его блоге.

«Мы, к сожалению, продолжаем болеть ковидом. И у нас около 9 тыс. находятся в стационарах на лечении. <...> это тяжелые больные», — констатировал мэр.

«Единственное, обидно, что мы уже почти полгода не имеем ограничений по прививкам. Мы первые в мире открыли практически свободную прививочную кампанию. Первый в мире крупный город объявил о том, что мы начинаем массовую вакцинацию. И что? Количество, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. По некоторым [городам] даже в разы», — с горечью заметил Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что пандемия коронавируса не закончилась, люди продолжают болеть и умирать, однако многие не хотят вакцинироваться, несмотря на имеющиеся возможности привиться удобно и абсолютно бесплатно. С начала массовой вакцинации в столице получили вакцину 1,3 млн человек из 12 млн постоянных жителей, хотя этот показатель мог быть в два раза больше.

«На самом деле, и я бы не стал прививаться, если бы сказали: „Давай, просто так привейся“. Дело в том, что мы либо привьемся, либо заболеем. И третьего варианта практически нет. Можем заболеть легко, средней тяжести или очень тяжело, но всё равно переболеем. <...> [Стоит] выбор между „буду болеть“ или „не буду болеть“. Честно говоря, много я объясняю, и коллеги объясняют, но никак не получается [объяснить]. И [это] очень обидно. <...> Ну, что это такое? Давайте сами себя пожалеем», — резюмировал Сергей Собянин.

#массовая вакцинация #коронавирус #сергей собянин
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