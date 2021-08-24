Собянин предложил отменить требование об обязательном ношении масок для учителей в школах

В новом учебном году для московских учителей могут отменить обязательное ношение масок в школах. Об этом на традиционном августовском педагогическом совете заявил мэр столицы РФ Сергей Собянин.

По его словам, эпидемиологическая обстановка в городе постепенно улучшается, что позволяет сделать требование о ношении масок рекомендательным. Также Собянин поблагодарил педагогов за оперативную вакцинацию — по последним данным, 80% из них уже привились. Это означает, что у них есть защита и они могут работать без маски.

Мэр Москвы предоставил школам право самим решать, носить учителям маски или нет. «Ношение масок должно быть индивидуальным решением педагогов», — подчеркнул Собянин.

Однако другие антиковидные требования, ранее введенные в школах, останутся. Это, в частности, термометрия, распределение потоков обучающихся, дополнительная дезинфекция, генеральная уборка.