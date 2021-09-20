Собянин поблагодарил Минниханова за участие в Московском урбанистическом форуме

Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова за участие в дискуссиях Московского урбанистического форума «Города суперзвезды. Уроки успешной трансформации», который прошел с 1 по 4 июля в парке «Зарядье». Об этом сообщила представитель «Татмедиа» в Москве Дина Газалиева.

Президент Татарстана принимал участие форуме в качестве спикера в дискуссии «Инфраструктурный прорыв. Мегапроекты территориального развития».

«Рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество», — отметил Сергей Собянин, обращаясь к Рустаму Минниханову.

Московский урбанистический форум является ведущей международной площадкой для обсуждения важнейших вопросов городского развития. В рамках деловой программы форума было проведено 100 сессий, в работе которых приняли участие более 1200 делегатов. На форуме выступили более 180 иностранных спикеров из 37 стран и около 300 российских.