Собянин победил на выборах мэра Москвы, набрав 76,39% голосов

Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: www.sobyanin.ru

Действующий руководитель столицы России Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы, получив 76,39% голосов. Соответствующие данные опубликованы ЦИК России.

«Собянин Сергей Семенович, число голосов — 2 499 114, 76,39%», — сказано в таблице с итогами голосования.

На втором месте оказался кандидат от КПРФ Леонид Зюганов (депутат Московской городской Думы и внук лидера партии Геннадия Зюганова), получивший 8,11% голосов (он заручился поддержкой 265 374 избирателей).

Вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР Борис Чернышов набрал 183 529 голосов — 5,61%, вице-спикер от партии «Новые люди» Владислав Даванков — 174 869 голосов, 5,34%, а кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (первый заместитель председателя фракции в ГД) Дмитрий Гусев — 128 704 голоса, 3,93%.