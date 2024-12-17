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Общество 17 декабря 2024 18:00

Собянин отметил Благодарностью полпреда РТ в РФ за вклад в развитие сотрудничества

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Собянин отметил Благодарностью полпреда РТ в РФ за вклад в развитие сотрудничества

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил Благодарностью вице-премьера РТ - полпреда РТ в РФ Равиля Ахметшина.

Как сообщает пресс-служба Полпредства РТ в Москве, благодарность выразили за вклад в развитие сотрудничества между Правительствами Москвы и Татарстана, а также активное участие в проведении социально значимых мероприятий в Москве.

Благодарность от мэра российской столицы Ахметшину вручил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Церемония прошла в рамках заседания Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы и Московского координационного совета региональных землячеств при Правительстве столицы РФ.

фото: Полпредство РТ

#Сергей Собянин #полпредство рт в рф #благодарность
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