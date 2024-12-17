Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Собянин отметил Благодарностью полпреда РТ в РФ за вклад в развитие сотрудничества
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил Благодарностью вице-премьера РТ - полпреда РТ в РФ Равиля Ахметшина.
Как сообщает пресс-служба Полпредства РТ в Москве, благодарность выразили за вклад в развитие сотрудничества между Правительствами Москвы и Татарстана, а также активное участие в проведении социально значимых мероприятий в Москве.
Благодарность от мэра российской столицы Ахметшину вручил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.
Церемония прошла в рамках заседания Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы и Московского координационного совета региональных землячеств при Правительстве столицы РФ.
фото: Полпредство РТ
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»