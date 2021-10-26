Собянин: Объем вакцинации в Москве вырос в четыре раза

По сравнению с августом в Москве в четыре раза увеличилась вакцинация населения от Covid-19. Число заражений выросло на 14%, однако эти показатели ниже предыдущих значений, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Количество заболевших выросло на 14%, число госпитализаций — на 10%. Рост серьезный, но эти показатели ниже, чем за прошлый период, потому что большое количество людей вакцинировалось — это влияет на тяжесть заболевания», — заявил он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

К настоящему моменту в медучреждениях города заполнено 12,5 тыс. коек для заболевших коронавирусом, ежедневно на Covid-19 сдают анализы примерно 90 тыс. человек. Чтобы увеличить объемы тестирования, планируется увеличить число специальных центров до 50. Как полагает Собянин, это поможет выявлять зараженных на ранних стадиях.

С 25 октября в Москве начали действовать ограничения — 30% персонала переведено на дистанционный режим работы. С 28 октября в столице будут введены нерабочие дни. По всей России, согласно указу Президента РФ Владимира Путина, нерабочие дни с сохранением зарплаты запланированы на период с 30 октября по 7 ноября.