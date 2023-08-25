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Собянин наградил автора программы «Tatarstan Today. Открытый миру» Дину Газалиеву
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил Благодарственное письмо автору и ведущей программы «Tatarstan Today. Открытый миру» Дине Газалиевой. Награду она получила за цикл передач о связях Татарстана и Москвы, и за большой личный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества двух регионов.
Церемония награждения прошла накануне в Международном Доме музыки в рамках завершения Дней культуры Татарстана в столице, участие в ней принял Раис РТ Рустам Минниханов.
Напомним, Дина Газалиева работает в Москве 17 лет, явлется руководителем этого направления в работе Медиахолдинга «ТНВ», а также представителем Республиканского агентства «Татмедиа» в Москве.
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