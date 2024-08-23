Собянин – Минниханову: «Дорога между Казанью и Москвой сделала нас ближе в три раза»

Фото: rais.tatarstan.ru

Демонстрация культуры Татарстана в Москве — это честь и ответственность

Дни культуры Татарстана проходили с 20 по 22 августа. Москвичей приглашали на День татарстанского кино, где показали фильмы «Брелок», «Нигез йорт» и «Остазбикә». Проходили концерты, встречи с поэтами и писателями из Татарстана, лекции. Завершился культурный фестиваль торжественным вечером мастеров искусств республики в Московском международном доме музыки.

«Для нас, татарстанцев, демонстрация богатой, разнообразной культуры нашей республики в Москве — не только большая честь, но и огромная ответственность», — подчеркнул на вечере Раис РТ Рустам Минниханов.

Фото: rais.tatarstan.ru

Он отдельно отметил вклад вице-премьера России Марата Хуснуллина в выполнении инфраструктурных задач, которые стоят перед страной. Не забыл Минниханов и помощь зампреда Правительства РФ в проектах Татарстана.

«Кроме этого, два года подряд мы Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проводим на федеральном уровне. Наш председатель оргкомитета. Аплодисменты ему, спасибо», — обратился Минниханов к Хуснуллину.

«Безвозмездно власти Москвы помогают. Всегда Сергей Семенович открыт и помогает»

Обращаясь к мэру Москвы Сергею Собянину, татарстанский лидер назвал его работу примером того, как надо работать. Также он поблагодарил власти столицы за помощь Татарстану по любым вопросам.

«Безвозмездно власти Москвы помогают. Всегда Сергей Семенович открыт и помогает. Каждый из вас даже душой вместе с нами — это огромная поддержка. Большое спасибо вам за то, что вы с нами», — сказал Раис РТ.

Отдельно остановился Рустам Минниханов на роли участников СВО в жизни общества. Под эти слова со своих мест встали участники спецоперации, что вызвало аплодисменты в зале.

«Сегодня ответственный момент в жизни нашей страны — специальная военная операция. Что-то получается, что-то нет, но победа за нами будет. Вот здесь наши герои», — обратился к бойцам Минниханов.

«Москва и Республика Татарстан занимают лидирующие позиции»

По словам Марата Хуснуллина, сейчас особое значение приобретают связи, существующие между регионами России. Вице-премьер вспомнил слова Президента России Владимира Путина.

«Он неоднократно отмечал, что великая сила России состоит в единстве и дружбе народов нашего многоконфессионального и многонационального государства. Сегодня, когда на Россию пытаются воздействовать не только экономическими методами, но и через наши многовековые традиции, особенно важно укреплять межрегиональные отношения», — уверен Хуснуллин.

А отношения Москвы и Татарстана он назвал примером успешного сотрудничества и взаимного уважения, которые всегда связывали глубокие исторические и культурные связи.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Отрадно, что Дни культуры Татарстана ежегодно проводятся в Москве уже более десяти лет, с 2012 года. Это еще один показатель тесного сотрудничества двух регионов. Как Москва, так и Республика Татарстан занимают лидирующие позиции в экономическом и социальном развитии, в том числе в строительстве и в создании комфортной среды для наших граждан. Процветанию обоих регионов способствуют совместные проекты по развитию инфраструктуры, туризма, создание благоприятных условий для привлечения инвестиций», — заключил вице-премьер РФ.

Сергей Собянин сделал акцент на деятельности татарской диаспоры в столице страны. Он отметил «душевную» и «домашнюю» атмосферу торжественного вечера. Поблагодарил мэр и Минниханова.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Спасибо, что вы такое внимание оказываете культурному сотрудничеству, региональному сотрудничеству, приезжаете на это мероприятие. Это, конечно, вдохновляет всю татарскую диаспору. И от москвичей вам огромное спасибо», — сказал он Раису республики.

«ВСМ будет огромным шагом вперед»

Марат Хуснуллин вручил Рустаму Минниханову Благодарность Президента России Владимира Путина за вклад в реализацию проекта строительства автомобильной дороги М-12 «Восток» и за многолетнюю добросовестную работу.

«Дорога между Казанью и Москвой сделала нас ближе в три раза», – подчеркнул Собянин. Мэр столицы напомнил и о планах создания высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ).

«Это второй проект, который должен реализоваться после ВСМ Москва — Санкт-Петербург. И это еще больше интегрирует, приблизит нас, наши регионы, сделает их ближе, комфортнее. И, конечно, это для экономики, социальной сферы будет огромным шагом вперед», — заключил Сергей Собянин.

Затем были вручены государственные награды Татарстана наиболее отличившимся общественным деятелям, представителям разных профессий. Среди наград – орден «Дуслык», орден «За заслуги перед Республикой Татарстан», медаль «100 лет образования ТАССР», Благодарность Раиса РТ и другие.

Фото: rais.tatarstan.ru

Вечер продолжился концертной программой, выступлениями мастеров искусств Республики Татарстан. Ведущими выступили Максим Шарафутдинов и Лейсан Дусаева. Гостей мероприятия в этот вечер порадовали своим вокалом Эльмира Калимуллина, Рузиль Гатин, Филюс Кагиров, Дина Гарипова, Ришат Тухватуллин и другие.

Видео предоставлено пресс-службой Полпредства РТ в РФ