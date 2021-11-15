Собянин: Число госпитализаций c Covid в Москве упало на 19%

За последнюю неделю в Москве на 23% снизилось число зараженных коронавирусом, на 19% — количество госпитализаций. Такие показатели — заслуга прививочной кампании, соблюдения масочного режима и нерабочих дней, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Подводя итоги прошедшей недели, мы видим, что заболеваемость продолжает падать. Количество вновь выявленных заболевших снизилось на 23%, госпитализированных — на 19%. Это уже вторая неделя снижения заболеваемости и госпитализаций, и это хороший тренд», — подчеркнул он.

Также Собянин поблагодарил горожан, которые поддержали рабочую неделю, вовремя привились и соблюдают антиковидные требования. «Все вместе это дает положительный эффект», — заключил мэр Москвы.

Темпы вакцинации от коронавируса на сегодняшний день стараются нарастить по всей стране. Из-за ухудшающейся эпидобстановки Президент России Владимир Путин ввел нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Региональные власти могли самостоятельно продлить режим исходя из текущей эпидситуации, такое решение приняли пять субъектов РФ.