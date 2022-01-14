Собянин: Больше половины случаев Covid-19 в Москве приходятся на «омикрон»

В последнее время больше половины случаев коронавируса, зарегистрированных в Москве, приходятся на омикрон-штамм. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что новый штамм Covid постепенно становится доминирующим. «Последние исследования давали 41%, но на сегодняшний день можно с уверенностью говорить о том, что больше половины заболевших — это заболевшие „омикроном“», — подчеркнул мэр.

По словам Собянина, с 20 декабря в Москве выявлено уже 729 пациентов с данным штаммом.