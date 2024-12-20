Собственный Вермеер Казани: открылась выставка архитектора-художника Игоря Кириллова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани, в музее-галерее имени Амира Мазитова, открылась выставка архитектора, скульптора и живописца Игоря Кириллова «Архитектура сновидений». Это новая большая веха: хотя художник не раз участвовал и побеждал в разных конкурсах, выставлялся в коммерческих галереях, а в мае в ОАЭ на международной выставке World Art Dubai его стенд был признан лучшим в русском павильоне – в государственном музее персональная выставка Кириллова проходит впервые.

Экспонируются всего около сорока работ – из серии, собственно, «Архитектура сновидений» и совсем новой темы «Созерцание». При этом о мастерстве художника как нельзя лучше говорит тот факт, что примерно половину картин ему пришлось на время просить предоставить коллекционеров, которые их приобретали.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выставка приурочена к 60-летию Игоря Кириллова, она охватывает последние десять лет творчества художника. Именно тогда он нащупал новое для себя направление – архитектурные пейзажи художник создаёт в стиле, переходящем от романтического гиперреализма к сюрреализму.

От имени Союза художников России Игоря Кириллова поздравил с вернисажем заслуженный деятель Татарстана, скульптор, народный художник Узбекистана Озад Хабибуллин.

Озад Хабибуллин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мне 72 года, я всю жизнь работаю с искусством. Когда я увидел такую его кропотливую работу – как будто я смотрю работы Вермеера (известный голландский художник XVII века Ян Вермеер – прим. Т-и)! Каждая деталь с такой любовью! Игорь не только гиперреалист, но ещё и сюрреалист. Берет натуральное ставит в необычное положение – человек теряется, но этим обостряется мысль, которую он передает. Я глубоко признаю вас. Даже не знаю, какими кистями вы пользуетесь, но я вас поздравляю!» – сказал Хабибуллин.

Быстро отреагировав на слова коллеги, под восторженные восклики гостей на упоминание Вермеера Игорь Кириллов моментально ответил на реплику о кистях.

«“Белка” ноль-один», – у публики появилась возможность ещё и улыбнуться.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Государственный музей – это совершенно другой статус. Там меня с Вермеером никто не сравнивал. Я чуть не упал – это же мой любимый художник! Вермеера обожаю! Босха тоже люблю, но с Босхом меня ещё никто не сравнивал», – признался художник в интервью корреспонденту «Татар-информа».

К слову, о художниках прошлого. Семь лет Игорь Кириллов работал реставратором живописи в Международном институте антиквариата. Через его руки прошли около 150 старинных произведений художников Европы. И самой знаковой и громкой стала реставрация картины «Кающаяся Мария Магдалена», В результате расчистки, как изначально предполагалось, камня, изображенного на картине, выяснилось, что это череп, а ещё обнаружилась подпись – Хохр. Франс Ксавьер Людовиг Хохр – жил такой художник в 1766-1848 годах во Франции.

Игорь Кириллов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Хозяин картины купил ее на аукционе в Европе, привез сюда. Кающаяся Мария Магдалена, а перед ней булыжник лежит. Я его смывал, смывал, смывал, смывал, смотрю – зубки, глазки… Череп! И подпись! Хохр. Искусствовед Михаил Яо тут же по каталогу подтвердил, что это действительно Хохр. И тут же цена ее с 5 тысяч евро взлетела до 15. Только из-за подписи», – рассказал информагентству Игорь Кириллов.

«Начинался дождь», «Падал первый снег», «Душа океана», «Легенды воздухоплавания», «Венеция в Париже», «Полет на дирижабле» – это уже названия картин самого Игоря Кириллова. Узнаваемые и в то же время фантазийные пейзажи выполнены не только удивительно детально, но и в насыщенных цветах.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Игорь Кириллов – мастер композиции. Это талант – распределить на холсте такое количество предметов, будь это два предмета – велосипед или дерево – или миллион предметов. Игорь Кириллов и мастер колористики. Ваши цвета, мне кажется, – ваш секрет. И именно цвет погружает в атмосферу. Посмотрите на картины с морем, голубизна океана какая! Как говорит молодежь, залипаешь. Медитативный эффект погружения, атмосферы – это, конечно, цвет. А картины этой выставки – с одной стороны, родина, родной край, родная Казань, а с другой стороны – стремление к путешествию. Мы любим путешествовать, нам нравится посещать другие страны, смотреть моря и океаны. Подтвердил мысль: как бы ни было хорошо за рубежом или в фантастических мирах, как приятно вернуться домой», – сказал друг художника, искусствовед, преподаватель КФУ Виктор Сидоров.

Выставка «Архитектура сновидений» в музее-галерее имени Мазитова продлится до 31 января.

Искусствовед и дочь художника Ксения Кириллова призналась на открытии выставки, что живёт искусством своего отца, всю жизнь являясь его самым большим и верным поклонником. Выставить в самом центре Казани большую серию работ, сказала она, было мечтой семьи художника и стало большим счастьем в преддверии Нового года.