Собственные доходы Казани в 2021 году выросли на 18%

В прошлом году бюджет татарстанской столицы был исполнен по доходам на 37,9 млрд рублей. Поступления налоговых и неналоговых доходов выросли на 18% по сравнению с показателями 2020 года. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник Финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин.

«По итогам 2021 года исполнение бюджета Казани составило по доходам 37 млрд 924 млн рублей. Это выше плана на начало года на 9,7 млрд рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 4,2 млрд рублей», – озвучил данные докладчик.

Мухаметшин отметил, что городская казна формировалась в условиях непростой пандемийной экономической ситуации.

«В структуре доходов наибольшая доля приходится на НДФЛ, земельный налог, специальные налоговые режимы и неналоговые доходы. Объем поступления налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2020 годом вырос на 18%», – пояснил Ирек Мухаметшин.

