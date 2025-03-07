news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 7 марта 2025 18:34

Собственнику здания в центре Казани грозит до 300 тыс. штрафа за несогласованный ремонт

Читайте нас в
Телеграм

Прокуратура Вахитовского района Казани выявила нарушения закона об охране культурных памятников. Оказалось, что владелец дома № 17 на улице Тельмана, являющегося объектом культурного наследия, провел строительные работы без необходимого согласования и разрешения.

В отношении собственника здания возбудили дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф до 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

#Прокуратура РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Врач-офтальмолог: «Глаукома грозит не только слепотой, она может запустить деменцию»

Врач-офтальмолог: «Глаукома грозит не только слепотой, она может запустить деменцию»

6 марта 2025
«Несколько раз мою жизнь на войне спасала судьба»: история столетнего ветерана из Казани

«Несколько раз мою жизнь на войне спасала судьба»: история столетнего ветерана из Казани

6 марта 2025