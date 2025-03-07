Собственнику здания в центре Казани грозит до 300 тыс. штрафа за несогласованный ремонт

Прокуратура Вахитовского района Казани выявила нарушения закона об охране культурных памятников. Оказалось, что владелец дома № 17 на улице Тельмана, являющегося объектом культурного наследия, провел строительные работы без необходимого согласования и разрешения.

В отношении собственника здания возбудили дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф до 300 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.