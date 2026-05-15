Минниханов о собственной генерации на «Казаньоргсинтезе»: «Это дополнительные мощности для нашей республики»

В Татарстане предприятия продолжают развивать собственную генерацию на фоне растущего спроса промышленности на электроэнергию. Одним из крупнейших проектов в этой сфере стал запуск сегодня Лушниковской парогазовой установки на «Казаньоргсинтезе».

Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул, что ввод Лушниковской парогазовой установки способствует серьезному укреплению энергетической безопасности: «Современные энергетические машины на 280 МВт – это дополнительные мощности для нашей республики. Самое главное – совершенно другая экономика. Вы – большие молодцы! Запустить такой сложный объект – это дорогого стоит».

Новая установка мощностью 281 МВт полностью обеспечивает предприятие собственной электроэнергией. Переход на самообеспечение позволяет снизить нагрузку на региональную энергосистему и высвободить мощности для подключения новых потребителей – как жилой застройки, так и промышленных объектов.

По официальным данным, дефицит собственной электроэнергии в Татарстане составляет около 15% от годового потребления. В этих условиях ввод новых генерирующих мощностей приобретает особое значение.

Лушниковская ПГУ СИБУРа формирует дополнительный резерв генерации в Казанском энергорайоне. Это повышает устойчивость энергосистемы в периоды пиковых нагрузок и во время проведения ремонтных работ.

Заместитель Премьер-министра Татарстана Олег Коробченко ранее отмечал, что развитие собственной генерации остается одним из наиболее надежных способов повышения стабильности энергоснабжения. По его словам, самообеспечение крупных предприятий снижает риски аварийных отключений и повышает надежность всей системы.

Проект имеет и экономический эффект. Рост генерации и снижение сетевых ограничений усиливают конкуренцию на оптовом рынке электроэнергии, что создает предпосылки для стабилизации, а в перспективе – и снижения цен.

Таким образом, запуск Лушниковской ПГУ выходит за рамки корпоративного проекта и становится частью инфраструктурной базы для дальнейшего развития Татарстана – от запуска новых производств до строительства жилья.

Ранее СИБУР уже реализовал крупный проект собственной генерации в Татарстане – в Нижнекамске была запущена Лемаевская ПГУ мощностью 495 МВт. Полученный при ее строительстве и эксплуатации опыт впоследствии стал одним из ключевых факторов для завершения нового энергетического проекта на площадке «Казаньоргсинтеза» после ухода иностранного подрядчика.

Контракт на строительство станции был подписан еще в 2019 году с Siemens, однако в 2022 году иностранный партнер отказался от исполнения обязательств. После этого СИБУР принял решение достроить объект собственными силами. В конце декабря 2025 года ПГУ вышла на проектные параметры и получила разрешение на ввод в эксплуатацию.

Суммарная мощность Лушниковской ПГУ по итогам испытаний составила 281 МВт – этого достаточно, чтобы на 100% покрыть потребности предприятия в электроэнергии. По данным «Системного оператора», Лушниковская ПГУ стала крупнейшей новой электростанцией, введенной в России в 2025 году. Для сравнения: общий объем новых генерирующих мощностей, запущенных в стране за прошлый год, составил около 1,5 ГВт.

Проект сочетает нефтехимию и энергетику: газотурбинная установка адаптирована для работы на синтетическом газе, который образуется при производстве этилена. Ранее этот вторичный ресурс сжигался на факелах, теперь он используется для выработки электроэнергии. За счет этого предприятие рассчитывает повысить энергоэффективность на 15% и сократить выбросы углекислого газа на 3%.

На станции также создано 57 новых высококвалифицированных рабочих мест, а операционный блок полностью укомплектован казанскими инженерами и технологами.