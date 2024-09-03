Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Собрано 9 тыс. грузовиков, 13 тыс. кабин: студотряды отработали на КАМАЗе
В Челнах завершил работу Всероссийский студенческий производственный отряд «КАМАЗ». На протяжении 2 месяцев проект объединял 300 участников Российских студенческих отрядов из 11 российских регионов, в том числе ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.
Со студотрядами татарстанский автогигант подписал соглашение в феврале этого года. Всего за 6 месяцев на предприятии появился Зональный штаб студотрядов, реализован первый в стране трудовой проект производственного направления и трудоустроено в общей сложности 1 010 представителей движения.
«Пятый год подряд мы делаем в трудоустройстве студентов упор на производственное направление, отрасль промышленности сегодня очень нуждается в молодых кадрах. От одного завода в Татарстане мы „выросли“ до самого востребованного в стране направления деятельности, этим летом работало три всероссийских производственных проекта», — рассказал директор ГБУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов», член набсовета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.
По его словам, сейчас 10 студентов остались на предприятии и продолжают работу.
Студотряды этим летом работали на автомобильном, прессово-рамном, литейном заводах и заводе двигателей. Руками ребят собрано 9 тыс. грузовых автомобилей, 13 тыс. кабин и 3 тыс. двигателей.
В Татарстане деятельность студенческих отрядов курирует Республиканский центр студенческих трудовых отрядов при поддержке Минмолодежи РТ. Студенческие отряды создают возможности для самореализации молодежи, что соответствует целям национального проекта «Образование».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»