Собрано 9 тыс. грузовиков, 13 тыс. кабин: студотряды отработали на КАМАЗе

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

В Челнах завершил работу Всероссийский студенческий производственный отряд «КАМАЗ». На протяжении 2 месяцев проект объединял 300 участников Российских студенческих отрядов из 11 российских регионов, в том числе ДНР и ЛНР, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Со студотрядами татарстанский автогигант подписал соглашение в феврале этого года. Всего за 6 месяцев на предприятии появился Зональный штаб студотрядов, реализован первый в стране трудовой проект производственного направления и трудоустроено в общей сложности 1 010 представителей движения.

«Пятый год подряд мы делаем в трудоустройстве студентов упор на производственное направление, отрасль промышленности сегодня очень нуждается в молодых кадрах. От одного завода в Татарстане мы „выросли“ до самого востребованного в стране направления деятельности, этим летом работало три всероссийских производственных проекта», — рассказал директор ГБУ «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов», член набсовета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

По его словам, сейчас 10 студентов остались на предприятии и продолжают работу.

Студотряды этим летом работали на автомобильном, прессово-рамном, литейном заводах и заводе двигателей. Руками ребят собрано 9 тыс. грузовых автомобилей, 13 тыс. кабин и 3 тыс. двигателей.

В Татарстане деятельность студенческих отрядов курирует Республиканский центр студенческих трудовых отрядов при поддержке Минмолодежи РТ. Студенческие отряды создают возможности для самореализации молодежи, что соответствует целям национального проекта «Образование».