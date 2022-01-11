Собранные на аукционе «Добрый каток» средства будут переданы в фонд Анжелы Вавиловой

В казанском парке «Черное озеро» в предстоящую субботу, 15 января, пройдет благотворительная акция «Добрый каток». Все средства, собранные на благотворительном аукционе, будут переданы в фонды имени Анжелы Вавиловой и «Забота». Об этом сегодня на брифинге в Кабмине РТ сообщил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

Абзалов уточнил, что одним из лотов аукциона станет постер с автографами звезд российской эстрады — участников фестиваля «Добрая волна». Среди них — композитор Игорь Крутой, народный артист России Олег Газманов, заслуженные артисты РФ Анжелика Варум и Дима Билан.

Спикер также добавил, что елочные городки в Казани начнут закрываться после 16 января. Всего в городе с 20 декабря по 10 января было проведено более 200 культурно-массовых и спортивных мероприятий. Их посетителями стали около 300 тыс. человек — как жителей, так и гостей столицы Татарстана. Большая часть мероприятий проходила на свежем воздухе во избежание распространения Covid-19.

Непосредственно Новый год в центральных местах празднования — на катке в парке «Черное озеро» и площадке у Центра семьи «Казан» — встретили более 35 тыс. человек.