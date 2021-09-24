Собрание сочинений Тукая на трех языках стало победителем в конкурсе «Книга года – 2021»

Собрание сочинений Габдуллы Тукая на татарском, русском и английском языках в трех книгах, выпущенное в Татарском книжном издательстве, победило в конкурсе «Книга года — 2021, сообщает пресс-служба издательства.

Награждение лауреатов конкурса состоялось накануне на «Другой сцене» Московского театра «Современник».

В номинации «Поэзия года» специальный диплом конкурса вручили генеральному директору Татарского книжного издательства Ильдару Сагдатшину.

Проект выпущен Татарским книжным издательством к 135-летию татарского поэта Габдуллы Тукая. В книгах представлены популярные стихотворения и поэмы великого классика, а также его воспоминания о детстве. В каждый сборник вошло 120 произведений.

Основой для проекта стала книга Габдуллы Тукая Selected Poetry, выпущенная в 2011 году в Лондоне издательством Islam International Publications Ltd при помощи Министерства культуры РТ. Книгу составил и написал к ней предисловие поэт и переводчик Равиль Бухараев. Произведения Тукая были переведены на английский язык Равилем Бухараевым и Ильей Генном.

Татарское книжное издательство получило разрешение на переиздание книги и решило воссоздать ее татарский и русский варианты. В результате получились три книги.

Конкурс «Книга года — 2021» проводился при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.