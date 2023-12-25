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Экономика 25 декабря 2023 13:21

Собрание акционеров «Татнефти» по дивидендам не состоялось из-за отсутствия кворума

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Запланированное на 22 декабря внеочередное собрание акционеров ПАО «Татнефть» не состоялось из-за отсутствия кворума, пишет «Интерфакс».

Напомним, на данном собрании акционеры планировали утвердить дивиденды, рекомендованные советом директоров (СД) компании по итогам третьего квартала 2023 года.

Ранее СД рекомендовал выплатить своим акционерам 35,17 рублей по обыкновенным и привилегированным акциям. Отметим, в случае утверждения дивиденды «Татнефти» за 9 месяцев 2023-го составят 62,71 рубля на одну акцию. Напомним, дивиденды за первые полгода 2023-го компании составили 27,54 рубля за акцию.

Следующее собрание акционеров должно пройти 28 декабря. Тема – утверждение дивидендов. Напомним, список лиц, имеющих право на получение «доли от прибыли», установят 9 января 2024 года.

#татнефть #дивиденды #акции
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