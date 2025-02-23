«Собрались и поговорили»: Алексей Пустозеров - о выходе из серии поражений «Ак Барса»

В преддверии домашнего поединка против тольяттинской «Лады» форвард казанского «Ак Барса» Алексей Пустозеров рассказал о подготовке и о факторе, который помог команде прервать серию поражений в прошлом домашнем поединке с «Нефтехимиком».

«За счет чего выиграли? За счет коллектива. У нас шла неприятная серия поражений, но мы собрались, поговорили, тренеры дали нам план на игру, а мы старались его соблюдать. Да, были какие-то оплошности, но в итоге победили. Сегодня мы намерены продолжать играть единым коллективом и продлить победную серию», – сказал Пустозеров.

Также нападающий поделился эмоциями от доверия, которое стал получать от тренерского штаба. Напомним, Пустозеров стал выходить в спецбригаде большинства после того, как Ник Петан выбыл из-за травмы.

«Это отличная возможность для меня. Стараюсь оправдывать доверие тренерского штаба. У нас есть хорошие моменты, но пока не удается их реализовать. Игра в первом звене придает мне уверенность, в один момент это перейдет в результат», – приводит слова Пустозерова пресс-служба «Ак Барса».

Сегодняшняя встреча пройдет в «Татнефть Арене» и стартует в 17:00 по московскому времени.