«Для всех кто остался без крова»: Из Казани в Белгород отправили гуманитарный груз

Из столицы Татарстана в Белгород отправили очередную партию гуманитарного груза. Всего в этот регион сегодня отправят 20 тонн гуманитарной помощи.

В составе груза – товары первой необходимости: питьевая вода, бытовая химия, средства личной гигиены, постельное белье и продукты.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Мы не первый день занимаемся отправкой грузов, за все время в подшефный Лисичанск нами отправлено более 1300 тонн груза. Сегодня мы собрали груз для жителей Белгородской области, это по счету уже третья фура. Собрали мы эту помощь за короткие сроки, буквально за 2 недели. Ситуация в Белгородской области сейчас достаточно сложная, есть люди, которые эвакуировались из приграничных районов в Казань и Татарстан», – рассказал руководитель казанского отделения «Молодая гвардия» «Единой России» Руслан Шигабутдинов.

По его словам, таким людям молодая гвардия помогает адресно. Если у эвакуировавшихся людей есть запросы о помощи, они могут обратиться через группу Молодой Гвардии РТ в социальной сети.

Сбор помощи Белгородской области под эгидой партии продолжается. Уже сейчас идет формирование нового груза.

«Для тех, кто лишился жилья, для тех у кого есть только временное жилье, для всех кому нужна помощь мы отправляем вещи первой необходимости. Огромное спасибо всем, кто откликнулся на наш призыв, волонтерам и, конечно же, мы надеемся, что к помощи жителям Белгородской области подключится еще больше предприятий», – сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации Айрат Фаррахов