«Собрали кость»: бойцу СВО из Нурлата врачи восстановили ногу

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Богдан Миникель из Нурлата ушел в армию сразу после школы, затем заключил контракт. За мужество и отвагу награжден медалью Жукова и знаком отличия военного ордена Святого Георгия 4-й степени.

На передовой он служил радистом-разведчиком. В январе 2024 года во время боя на Авдеевском направлении получил пулевое ранение ноги.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Его вовремя эвакуировали и провели операцию. Сейчас Богдан проходит курс реабилитации. На восстановление ноги потребуется полгода.

«Ранение такой тяжёлый характер имело, но врачи собрали ногу, собрали кость. Я потихоньку восстанавливаюсь», — рассказал боец.

Богдану помогают власти. «Государство в свою очередь выполняет все обещания. Выплачивает все выплаты и льготы, я ими пользуюсь и продолжаю пользоваться», — рассказал военный.

«Обычным людям я хотел бы пожелать мира, чтобы никогда не испытывали то, что сейчас испытывают Донецк и Белгород. Победа в любом случае будет за нами», — говорит он.

Фото предоставлено Лейсан Галиевой

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.