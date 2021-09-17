Собрали 86 млн: в Казани обсудили меры поддержки пострадавших во время стрельбы в школе

В Министерстве образования и науки РТ прошел круглый стол, посвященный поддержке пострадавших во время стрельбы в гимназии №175.

Во встрече приняли участие представители Министерства просвещения РФ Юлия Костыряченко и Ольга Юрчук, председатель общественной организации «Российский Красный Крест» Павел Савчук и министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. Кроме того, обсудить проблему пришли представители Министерства труда и социальной защиты, ГУ МЧС России по РТ, сотрудники казанских вузов и гимназии №175.

Фото: © Гузель Хусаинова

Круглый стол открыл Ильсур Хадиуллин. Он поблагодарил присутствующих за сплоченность и рассказал о результатах мер поддержки, которые были оказаны пострадавшим и семьям погибших летом.

«Более 600 детей отдохнули в лагере на Черном море, 236 человек восстановили свое здоровье в санаториях Татарстана, около 30 детей побывали в лагерях республики. Ребята из 8А класса вместе со своими родными братьями и сестрами съездили в „Артек“», – рассказал глава ведомства.

Отдельно Хадиуллин остановился на преображении здания школы. Так, в кратчайшие сроки был проведен внутренний и внешний ремонт здания, а на территории гимназии появился свой бассейн.

На помощь пострадавшим было собрано 86 млн рублей. В сборе средств приняло участие множество людей, так как трагедия, произошедшая в Казани, «объединила не только республику, но и всю страну», отметил председатель Российского красного креста Павел Савчук.

Фото: © Гузель Хусаинова

«Среди нас нет ни одного равнодушного к этой проблеме, <...> начался сбор средств и пожертвований, чтобы качественно оказать поддержку детям пострадавшим и семьям погибшим. Кроме того, 56 работников получили выплаты», – отметил председатель организации.

В ситуациях, подобных произошедшей, для пострадавших и их близких важна психологическая поддержка. По словам заместителя директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Юлии Костыряченко, для этого в Татарстане в следующем году планируется открыть центр ресурсной медико-психологической помощи.

«Впереди нам стоит выполнить большой комплекс мер. Очень хочется надеяться, что коллегам из республики удастся выполнить все в необходимые сроки», – рассказала она.

Павел Савчук добавил, что в самой гимназии также планируется открыть кабинет психосоциальной поддержки. В настоящее время в помещение уже завозят оборудование.

Вторая часть заседания прошла в закрытом режиме. Во время нее представители министерств и ведомств обсудили дальнейшие меры поддержки для пострадавших и семей погибших.