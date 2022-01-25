«Петиция стала выражением нашей поддержки строительства Соборной мечети в Казани»

Сразу несколько петиций появились в Интернете после объявления предположительного места строительства Соборной мечети Казани. Одну из них – в поддержку возведения храма у «Чаши» создал глава Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ (АПМ РФ) Айдар Шагимарданов.

Айдар Шагимарданов: «В каждом крупном городе существует так называемая соборная мечеть. Такие мечети вмещают большое количество прихожан и постоянно открыты для всех посетителей» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Большая мечеть – настоятельная потребность для такого региона, как Татарстан»

– Почему вы решили выступить с петицией за строительство мечети?

– Петиция на Change.org стала выражением нашей поддержки строительства Соборной мечети в Казани и реакцией на аргументы противников ее строительства. Мы много ездим по миру и видим, что практически везде, во всех странах есть уважение к религиям. В каждом крупном городе существует так называемая соборная мечеть, являющаяся украшением города, архитектурной достопримечательностью и символизирующая толерантность в обществе, равенство людей, уважение ко всем религиям. Такие мечети вмещают большое количество прихожан и постоянно открыты для всех посетителей.

У нас в Казани, к сожалению, такой мечети нет. Некоторые ошибочно считают, что соборной мечетью является мечеть «Кул Шариф». Это очень красивая мечеть, мы ее очень любим. Но «Кул Шариф» открыта не для всех намазов. Она находится на территории Музея-заповедника «Казанский Кремль», и это обстоятельство накладывает некоторые ограничения на ее деятельность. Так, к примеру, она не открывается на утренний намаз. С ее минаретов не всегда звучит азан. В праздники она не может вместить всех желающих, поскольку она все же не очень большая.

«С минаретов мечети “Кул Шариф” не всегда звучит азан. В праздники она не может вместить всех желающих» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Поэтому мусульмане Казани давно просят, чтобы в столице республики наконец-то появилась большая мечеть, постоянно открытая для прихожан, мечеть, в которой читается пятикратный намаз. Это просто настоятельная потребность для такого региона, как Татарстан, в котором мирно существуют наши традиционные религии. Татарстан знают в мире именно как регион толерантности, уважения ко всем религиям и в то же время как северную точку распространения ислама, как место, где ислам был впервые официально принят на территории современной России.

И вот, наконец, буквально на днях Президент РТ Рустам Минниханов объявил о том, что для строительства мечети определено место на берегу Казанки, напротив Кремля. Но вдруг после этого зазвучали голоса против мечети. Кто-то говорит, что рядом возникнет транспортный коллапс, кто-то опасается угрозы для экологии.

Все это надуманные проблемы, они не имеют под собой никакого основания. Уже больше года рассматривались самые разные локации будущей мечети. Не по принципу «давайте ткнем пальцем в карту». Над выбором места работали профессионалы, архитекторы, гражданские строители. Прежде чем начать строительство, «Татинвестгражданпроект» проводит экспертизу. Досконально изучается местоположение, прорабатываются все проблемные вопросы. Решение выносится только основе взвешенного и профессионального заключения специалистов. Поэтому строительство не повлечет никаких проблем ни для экологии, ни для движения транспорта.

Противники строительства помимо прочего считают также, что мечеть будет причинять неудобство жителям близлежащих домов Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Азан – это то же самое, что и звон колоколов»

– Противники строительства помимо прочего считают также, что мечеть будет причинять неудобство жителям близлежащих домов. Что вы думаете на этот счет?

– Мы все живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. В одном огромном «общежитии». Русские, татары, граждане более 80 национальностей. Люди придерживаются разных взглядов, убеждений, интересуются разным. Есть любители оперы, футбольные фанаты… И в этом огромном «общежитии» мы принимаем право другого на свободную реализацию его как личности. Вы когда-нибудь слышали, чтобы мусульмане выходили с протестами против звона колоколов? Дескать, они мешают нам жить? Никогда такого не было.

Или, например, идут по улице футбольные фанаты. У них проходит чемпионат, победила любимая команда, и это для них праздник. Они имеют на это право. Представьте, идет толпа численностью в несколько тысяч человек. Причиняют ли они неудобство окружающим? Конечно причиняют. Однако покуда они не нарушают закон, то они вправе скандировать кричалки, шумно радоваться. Я намеренно привел пример с фанатами. Что, тоже запретить им радоваться?

«Традицией является также азан – призыв к намазу, произносимый с минарета. Это все особенности нашей религии, определяющие ее лицо, специфику» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Мусульмане – это граждане нашей общей страны, России. Они равноправные члены российского общества. Конституцией нам всем обеспечены равные права и равные возможности. В исламе предусмотрен пятикратный намаз. Пятничный намаз (джумга-намаз) вообще желательно читать в мечети. Традицией является также азан – призыв к намазу, произносимый с минарета. Это все особенности нашей религии, определяющие ее лицо, специфику. Мусульмане должны соблюдать эти требования и традиции. При этом мы не нарушаем закон, конституционные права других граждан. Следовательно, мы вправе ожидать, что наши сограждане воспримут наши права с пониманием. Мусульмане ведь тоже со многим смиряются, со всеми мирно уживаются. Хотя и нам тоже, как и всем остальным, что-то нравится, а что-то нет. Но мы живем вместе, это наш общий дом, и мы уважаем право других на выражение своих интересов. Азан – это то же самое, что и звон колоколов… Каждый изъявляет в рамках российского законодательства свои интересы, проявляет свое мировоззрение, соблюдает свои традиции. Мы ни в коей мере не претендуем на какую-то особую приоритетность. Нет, мы говорим, что мы такие же, как и все. Но наша религия предполагает пятикратные молитвы. Воспримите это с уважением, ибо мы молимся за здоровье и благополучие всех россиян, за процветание нашей страны.



Справка

Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ создана в 2012 году. Сегодня в нее входит более 7 тысяч предприятий из многих регионов России. Центральный офис организации располагается в Москве, в то же время многие члены его руководства живут и работают в Казани. Деятельность Ассоциации развивается по самым различным направлениям. Так, есть закрытый клуб (Private Club АПМ РФ), в который входит около 250 бизнесменов. Клуб занимается обучением начинающих предпринимателей и поддержкой бизнеса. Успешно работает благотворительный фонд. Сумма ежемесячно оказываемой благотворительной помощи составляет около 3 млн рублей. Одним из результатов деятельности Ассоциации стало открытие молельных комнат в торговых центрах Казани и Татарстана. Предприниматели арендуют для этого площади, полностью содержат молельные комнаты.

Одним из социально значимых проектов стала программа «Помощь деревням». Члены Ассоциации объездили на сегодняшний день более 300 сел республики. В ходе поездок нуждающиеся жители отдаленных деревень получают продуктовые наборы. В рамках программы «Гаилэ дэреслэре» («Семейные уроки») в деревнях республики обучается более 900 учеников. Хазратам, преподающим им основы ислама, Ассоциация выплачивает заработную плату, поддерживая тем самым как начальное исламское образование, так и сельских мулл. Вся материальная нагрузка по реализации программы лежит на плечах членов Ассоциации.

В рамках Ассоциации работает и инвестиционный фонд объемом в 100 млн рублей. Их этих средств финансируются проекты исламских предпринимателей. Доходность фонда составляет около 60% в год. При этом возможность инвестирования предоставляется исключительно членам Ассоциации предпринимателей-мусульман.

Фото на анонсе предоставлено Ассоциацией предпринимателей-мусульман РФ