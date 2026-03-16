news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
16 марта 2026 11:04

Соболенко в десятый раз одержала победу в «тысячнике» в США

Читайте нас в
Телеграм
Фото: соцсети Арины Соболенко

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла свой десятый чемпионсский титул в турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Четырехкратная чемпионка «Большого шлема» в финале обыграла третью ракетку мира, казахстанскую спортсменку Елену Рыбакину со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). Это вторая победа теннисистки в текущем сезоне.

Ранее в рамках «тысячника» Соболенко побеждала трижды в Ухане и Мадриде, а также по одному разу в Дохе, Майами и Цинциннати. Ближайший турнир 27-летнюю белоруску в рамках «тысячника» ждет в Майами.

#теннис
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Оперный певец, ушедший в водители-операторы КМУ: «Не хотел становиться рабом продюсера»

Оперный певец, ушедший в водители-операторы КМУ: «Не хотел становиться рабом продюсера»

15 марта 2026
«Воспитываются настоящие патриоты»: В Казани стартовал чемпионат ПФО по киокусинкай

«Воспитываются настоящие патриоты»: В Казани стартовал чемпионат ПФО по киокусинкай

15 марта 2026
Новости партнеров