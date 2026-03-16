Соболенко в десятый раз одержала победу в «тысячнике» в США

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла свой десятый чемпионсский титул в турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Четырехкратная чемпионка «Большого шлема» в финале обыграла третью ракетку мира, казахстанскую спортсменку Елену Рыбакину со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (8:6). Это вторая победа теннисистки в текущем сезоне.

Ранее в рамках «тысячника» Соболенко побеждала трижды в Ухане и Мадриде, а также по одному разу в Дохе, Майами и Цинциннати. Ближайший турнир 27-летнюю белоруску в рамках «тысячника» ждет в Майами.