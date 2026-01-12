Соболенко об отказе от рукопожатия украинки Костюк: Меня это не волнует

Фото: x.com / BrisbaneTennis

Белорусская теннисистка и первая ракетка мира Арина Соболенко отреагировала на отказ от традиционного рукопожатия после матча спортсменки из Украины Марты Костюк (20-й номер международного рейтинга) на турнира в Брисбене (Австралия).

«Что я могу сделать? Это их позиция. Меня это не волнует. Мне все равно. Когда я выхожу на матч, для меня главное — теннис и спорт. Я думаю о своей игре и о том, что мне нужно сделать, чтобы одержать победу. Неважно, Марта Костюк это или Джессика Пегула. Я все равно выйду на корт, буду стараться изо всех сил и бороться за трофей», – приводит слова Соболенко Sports Illustrated.

В финале турнира Соболенко обыграла Костюк со счетом 6:4, 6:3. В очных встречах между оппонентками перевес в пользу Соболенко (5:0), которая не проиграла Костюк ни разу.

Арина Соболенко победила во второй раз подряд и завоевала свой 22-й трофей на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).