Соболенко о реакции организаторов турнира в ОАЭ после отказа от участия: Это уже слишком

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко объявила, что может никогда не сыграть больше на турнире в Дубае (ОАЭ). Об этом спортсменка заявила накануне во время пресс-конференции перед турниром «тысячника» в Майами.

«Я считаю это нелепым. Мне кажется, он показал себя не лучшим образом. Очень грустно видеть, что организаторы турниров не защищают нас как игроков. Их волнует только продажа билетов, их турнир и всё. Его комментарий был нелепым. Я не уверена, что когда‑нибудь захочу туда попасть после его высказывания. Для меня это уже слишком», – цитирует Соболенко газета Великобритании «The Guardian».

В феврале перед турниром WTA 1000 в Дубае Арина Соболенко и третья ракетка мира Ига Швентек снялись с соревнований. За это директор турнира Салах Таклак предложил лишить спортсменок рейтинговых очков.

На прошлой неделе Арина Соболенка выиграла десятый титул «тысячника» в карьере и первый в Индиан-Уэллсе, обыграв финале Елену Рыбакину (второй номер международного теннисного рейтинга) из Казахстана.