Соблюдение прав пассажиров в аэропорту Казани контролирует прокуратура

Соблюдение прав пассажиров в аэропортах Казани, Набережных Челнов, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Ульяновска, Уфы и Чебоксар находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры. Об этом сообщает надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, в вышеуказанных аэропортах по различным причинам произошли задержки выполнения пассажирских рейсов.

«Транспортными прокурорами в воздушных гаванях осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров и предоставлением им услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами», – говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве уточняют: в случае нарушений прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору Приволжской транспортной прокуратуры по номеру +7 (910) 796-59-45.