Казанским кафе и магазинам запретили шуметь по ночам

Исполком столицы Татарстана ряд изменений в постановление о порядке размещения сезонных нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания на территории города. Соответствующий документ опубликован в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Отныне ресторанам и супермаркетам запрещено использовать звукотехническое оборудование и звукоусиливающие устройства, производящие шум, в будние дни с 10 часов вечера до 6 часов утра, а в выходные и праздничные дни — с 10 часов вечера до 9 часов утра.

Кроме того, в этот временной промежуток нельзя производить любого рода громкие действия: петь, музицировать, кричать и так далее.

В иное время максимальный уровень звука не должен превышать 70 децибел. Контроль за исполнением распоряжения будет осуществлять заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.