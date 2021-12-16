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Казань
16 декабря 2021  20:15
Елена Симакова

Казанским кафе и магазинам запретили шуметь по ночам

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Исполком столицы Татарстана ряд изменений в постановление о порядке размещения сезонных нестационарных торговых объектов и объектов общественного питания на территории города. Соответствующий документ опубликован в Сборнике документов и правовых актов муниципального образования Казани.

Отныне ресторанам и супермаркетам запрещено использовать звукотехническое оборудование и звукоусиливающие устройства, производящие шум, в будние дни с 10 часов вечера до 6 часов утра, а в выходные и праздничные дни — с 10 часов вечера до 9 часов утра. 

Кроме того, в этот временной промежуток нельзя производить любого рода громкие действия: петь, музицировать, кричать и так далее.

В иное время максимальный уровень звука не должен превышать 70 децибел. Контроль за исполнением распоряжения будет осуществлять заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

#кафе и рестораны #шум по ночам
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