«Собирали детали для БПЛА и писали письма солдатам»: как юные нижнекамцы помогают СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Мастер-класс по изготовлению комплектующих для FPV-дронов прошел в Нижнекамском детском доме. Его участниками стали воспитанники учреждения – ребята своими руками собирали накольники для беспилотников, тем самым поддерживая бойцов на передовой.

Перед началом работы детям подробно объяснили принцип действия детали и показали, как правильно ее собирать. После инструктажа воспитанники сразу приступили к делу.

Запчасти для накольников были изготовлены на 3D-принтерах волонтерскими группами «3Д Рота» и «Добрые сердца». Как отметил руководитель волонтерской группы «3Д Рота» Дмитрий Макаров, ребята справились с задачей очень быстро.

«Чтобы наши ребята на передовой оперативно срабатывали по этому вопросу. Ребята сегодня на мастер-классе очень быстро собрали объем, который мы обычно долго собираем», – сказал он.

Подобные мастер-классы, по словам педагогов, важны не только с практической точки зрения. Они развивают мелкую моторику и формируют у детей чувство причастности к общему делу. Заместитель директора по воспитательной работе Нижнекамского детского дома Лэйла Мухарямова подчеркнула, что акция не разовая.

«Дети и до этого тоже собирали сухой душ, плели браслеты выживания, принимали участие в плетении маскировочных сетей. Данный вид деятельности очень хорошо формирует патриотическое воспитание детей, помимо этого дети чувствуют себя причастными к тому, что они также помогают нашим бойцам», – отметила она.

Сами воспитанники признаются: мастер-класс им понравился, особенно осознание того, что результат их труда будет полезен на передовой.

«Мастер-класс был прикольный, фронту это, возможно, поможет», – поделился Павел Хахалев.

София Сайфутдинова добавила, что хотела бы, чтобы такие занятия проходили чаще. «Мастер-класс был хороший, интересный, так охота, чтоб почаще такие мастер-классы проводились. Собирали детали для БПЛА, мы со всем детским домом с ребятами написали письма к Новому году солдатам», – рассказала девочка.

Вся помощь, включая письма, обязательно дойдет до адресатов. Даже самые юные воспитанники детского дома смогли внести свой вклад в общее дело.

Слова благодарности нижнекамским волонтерам и детям передали и сами бойцы. Боец с позывным Хамон отметил, что такая поддержка реально снижает нагрузку на передовой.

«Передаем привет Татарстану, Нижнекамску, группе „Добрые сердца“. Спасибо вам за то, что помогаете. Собирать, приобретать материалы, из которых изготавливаются всевозможные пластиковые изделия под сбросы, птицы и все самое необходимое. Вот так куется победа не где-то в тылу, а на самом передке. Вы просто помогаете снизить нагрузку – с них, с нас – тем, что печатаете и помогаете нам. Спасибо вам большое, победа будет за нами», – убежден боец.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

