Открыть красоту православного мира: верующие по всей РТ отметили рождественские Святки

По всему Татарстану прошли торжества, посвященные рождественским Святкам. В эти дни православные жители республики пели колядки, собирали «дань» и участвовали в различных праздничных мероприятиях. Об этом сообщила «Татар-информу» председатель правления РОО Русского национально-культурного объединения Республики Татарстан Ирина Александровская.







«Мы предоставили всем православным возможность погрузиться в русскую традиционную культуру и окунуться в истинное волшебство праздника Рождества Христова. Этот год не стал исключением, а, скорее, наоборот, череда празднования была огромной и развернулась по всему Татарстану. Уже много лет наши активисты радуют наших сельчан из муниципальных районов республики своими яркими традиционно друховными представлениями. Хочу отметить, что участниками действия стали не только взрослые, но и дети, родители которых с малого возраста прививают им любовь к русской культуре», — рассказала она.



Нижнекамское Русское общество совместно с Управлением культуры города в 33-й раз провело театрализованное музыкальное мероприятие «Свет рождественской звезды!» В храмах города и района прошли ночные богослужения.







Местное отделение «Русское общество» Нурлатского района поздравило все православное население муниципалитета. По уже сложившейся славной традиции и нурлатцы в этом году в Рождество вышли на «Веселые колядки».



«Ряженые с песнями и присказками в масках и карнавальных костюмах ходили по улицам, заходили во дворы и по обычаям праздника собирали дань с хозяев. Жители района поддерживали эту идею, ждали с подарками и присоединялись к народному веселью. Конечно, нурлатское отделение задолго начало готовиться. Мастерили костюмы, разучивали шутки-прибаутки», — отметила собеседница.

Александровская отметила, что такие события играют важную роль в воспитании молодежи, помогая ей соприкоснуться с историей своего народа и его традициями.







Она добавила, что в художественной галерее Зеленодольска в 21-й раз прошла выставка «Рождественское чудо».

Затем состоялся гала-концерт фестиваля, где выступили преподаватели и ученики художественных школ из Казани, Москвы и других российских городов.

«Я сама там побывала вместе с главой Зеленодольского района Михаилом Афанасьевым. Двухчасовой концерт пролетел на одном дыхании. Рождество — это само по себе чудо, и каждый из нас в душе ребенок.

Самое главное, мы призвали к соблюдению заповедей Христовых — милосердию, благочестию и добрым делам», — пояснила она.





Празднование Рождества также не обошло и Набережные Челны. Русское национально-культурного объединение провело здесь специальный Рождественский концерт для семей мобилизованных.



«Концерт начался с выступления народного вокального ансамбля с рождественскими песнопениями, когда после благовеста в полной тишине прозвучал задостойник „О тебе радуется“, от которого душа полнится любовью. На концерт мы пригласили семьи мобилизованных с детками, им вручили сладкие подарки. Концерт продолжили молодые артисты, лауреаты фестиваля — конкурса Русская песня. Все поразились фееричным представлениям наших фольклорных хоров и ансамблей», — отметила председатель РНКО РТ.



В Лениногорске состоялись Святочные посиделки, которые организовали участники хора «Надежда».

«Постарались сделать грандиозную программу в каждом городе и районе Татарстана. Гости узнали о русских традициях отмечать рождественские праздники и научились гаданиям», — сказала она, отметив, что цель Русского национального объединения РТ — возродить национальные традиции.



«Прибавилось много молодежи, подростки и дети вступают в творческие коллективы и вместе со взрослыми изучают происхождение православия. Стараемся открывать красоту православного мира, знакомить с нашими традициями. Но важно еще и воспитать в юных душах духовное благородство, самоотверженность и другие душевные качества, которые испокон веков ценились на Руси. Важно, чтобы они любили Родину, интересовались историей России», — считает Александровская.





В Казани прошло традиционное этнокультурное мероприятие «Святочные забавы», где представители русского фольклора показали детям вертеп — традиционный кукольный спектакль о событиях Рождества Христова, а также концерт авторской и народной музыки.



Помимо этого, в казанском культурном центре им. Пушкина отгремел большой рождественский благотворительный концерт в пользу детского хосписа Анжелы Вавиловой. Сборы и пожертвования были направлены на строительство второго корпуса детского хосписа Анжелы Вавиловой, резюмировала Александровская.