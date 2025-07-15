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Общество 15 июля 2025 16:54

Собирала хворост, помогала раненым: в Бугульме поздравили труженицу тыла

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Собирала хворост, помогала раненым: в Бугульме поздравили труженицу тыла

Ветеран труда и труженица тыла Нина Валентиновна Замараева отметила свое 94-летие. С важной датой ее лично поздравил руководитель исполнительного комитета Бугульминского района Дамир Фаттахов. Он вручил имениннице цветы и памятный подарок, выразив слова благодарности за трудовой и жизненный путь.

«Мы гордимся Вами и говорим спасибо за мужество и самоотверженность. Благодаря таким людям, как Вы, была одержана Победа, восстановлена страна, воспитано новое поколение. Желаю Вам крепкого здоровья, радости и благополучия. Пусть каждый день будет согрет любовью близких», – отметил он.

Во время Великой Отечественной войны юная Нина трудилась в тылу: помогала на полях, собирала хворост для нужд госпиталя, где оказывала помощь раненым. Спустя годы она встретила своего будущего супруга, участника Великой Отечественной войны Георгия Замараева, приехавшего в Бугульму на работу. Вместе они воспитали дочь Ольгу и прожили в браке 65 лет.

Нина Валентиновна всю жизнь проработала бухгалтером на Бугульминском мясокомбинате, откуда и вышла на заслуженный отдых. Ее супруг трудился машинистом пассажирских поездов в железнодорожном депо, был награжден орденом «Знак Почета».

Сегодня Нина Валентиновна окружена заботой и уважением, а ее биография остается живым напоминанием о силе духа поколения Победителей.

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.

#80-летие Победы
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