Собираемость платежей за ЖКХ в Татарстане выросла на 3,1%

По итогам сентября уровень собираемости платежей за ЖКХ в Татарстане оказался на 3,1% выше, чем год назад. За девять месяцев 2024 года показатель составил 98,9% — на 0,3% выше, чем за этот же период прошлого года. Об этом рассказал на совещании в Доме Правительства РТ замглавы Минстроя республики Дамир Шайдуллин.

Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В работе также приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Заместитель министра отметил, что в Татарстане увеличилась доля платежей в электронном формате — в общем объеме на них приходится 76,4%.

По данным Шайдуллина, объем просроченной задолженности за газ на 1 октября 2024 года достигал порядка 144 млн рублей — это на 6 млн меньше, чем годом ранее. По объемам электроэнергии сумма долга, напротив, выросла на 11,5 млн рублей — до 40 млн рублей.

Задолженность управляющих организаций перед «Татэнерго» за этот период снизилась на 16 млн рублей — до 104 млн.