Собираемость платежей за ЖКУ в Татарстане выросла на 0,9%

В Татарстане на 0,9% выросла собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги. В ноябре показатель составил 99,7%, среднегодовой — 99,3%. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ рассказал глава Минстроя республики Марат Айзатуллин. Мероприятие провел Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя Татарстана.

Как отметил министр, 72,8% платежей за ЖКУ в регионе совершается в электронном формате.

На 1 декабря текущего года просроченная задолженность организаций жилищно-коммунального комплекса составляет 211 млн рублей, что на 2,6 млн меньше, чем в 2022-м.

По электрической энергии сумма долга снизилась на 13 млн рублей и составила 25 млн. По тепловой энергии задолженность управляющих организаций перед «Татэнерго» составила 117 млн рублей. Это на 68 млн меньше, чем на 1 декабря 2022 года.